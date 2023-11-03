“بشري سارة للمواطنين”.. حقيقة منح البريد المصري ” الف جنيه ” للمواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي اللي أخرها 2.. تعرف علي التفاصيل!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وبحسب قصة تم تداولها مؤخرًا خلال الفترة السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي ، “إذا بدأ رقمك القومي وانتهى بالرقم 2 ، مبروك لك ، ستربح 1000 جنيه من البريد المصري” قام بعض الأشخاص بنشره في محاولة للترويج لمنشوراته وكسب أكبر عدد من التعليقات والإعجابات من أجل جني الأموال من Facebook وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة كافة التفاصيل حول هذا الأمر.

رقم الحظ 2 ممكن يكسبك 1000 جنيه

يُزعم أن البريد المصري يريد أن يعرض على كل شخص يبدأ رقمه القومي بالرقم 2 وينتهي بمبلغ 2000 جنيه من احتياطيها المالي ، وفقًا لادعاء سرعان ما اكتسب زخمًا وقد دفع هذا البريد المصري إلى دحض الفكرة عندما سأل العديد من السكان عن المسابقة من خلال الصفحة الرسمية للبريد المصري على Facebook وبطلب من أحد المواطنين ترك ملاحظة في إحدى منشورات الصحيفة السابقة هل الشخص الذي يحمل الرقم القومي في أول اثنين وآخر اثنين يأخذ بالفعل 1000 جنيه كما سمعنا؟ سأل.

رد البريد المصري

ورداً على تعليق السائل على أن هذه شائعة انتشرت حول البريد المصري ، رد البريد المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، عبر أحد موظفيه ، مؤكداً أن الأخبار المتداولة عن التدوينة شائعات ملفقة من قبل البعض، بهدف بجمع التعليقات والإعجابات للمنشور فقط، ولم يكن له صلة بالبريد المصري من المهم ملاحظة أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمتلك البريد المصري، وهي مؤسسة حكومية مرموقة تأسست عام 1865 وقد تم إنشاؤها لتواكب التطورات الحالية يقدم خدمات لأكثر من 20 مليون مصري وهو المسؤول عن النظام البريدي في البلاد.