«العشبة المعجزة».. عشبة سحرية وجبارة هتحللك جميع مشاكل البشرة وهتصغرك أكتر من 20 سنة .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر عشبة بذور الكتان حلاً فعالًا للعديد من مشكلات البشرة، إذ تسهم في استعادة مرونتها وشبابها يمكن استخدام مستخلص بذور الكتان كسيروم لتحسين جودة البشرة والتخلص من أي تغيرات في لون البشرة التي قد تظهر مع تقدم العمر بفضل خصائصها الطبيعية، تُعتبر هذه الوصفة السيروم من بين أكثر العلاجات فعالية وآمنة للبشرة.

لتحضير هذه الوصفة الفعالة، ستحتاجين إلى المكونات التالية

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت زيتون أو زيت جلسرين.

فنجان من الماء.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ورقتين من لورا.

إليكي كيفية تحضير هذا السيروم:

قومي بوضع فنجان الماء في وعاء قابل للرفع على النار. أضيفي بذور الكتان وورق اللورا إلى الماء واتركي الخليط على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان ستلاحظين أن الخليط سيصبح أثقل قليلاً في هذه المرحلة. قومي برفع الوعاء من على النار. بعد ذلك، قومي بتصفية الماء من بذور الكتان وورق اللورا قبل أن يصل الخليط إلى مرحلة تشكل الجل. أضيفي ملعقة صغيرة من جل الصبار إلى الخليط بعد التصفية. أخيرًا، أضيفي زيت جوز الهند أو زيت زيتون أو زيت الجلسرين وقومي بخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بهذا، ستكون الوصفة جاهزة للاستخدام يمكنك استخدام هذا السيروم لتحسين جودة بشرتك ومكافحة أي تغيرات في لون البشرة التي تظهر مع تقدم العمر.

طريقة استخدام سيروم بذور الكتان

لتطبيق هذا السيروم الطبيعي، قومي بالخطوات التالية:

قومي بوضع السيروم الذي قمتِ بتحضيره في عبوة نظيفة ومحكمة في الثلاجة. قومي بتنظيف وتجفيف بشرتك بلطف. استخدمي فرشاة مناسبة لتطبيق السيروم على بشرتك بلطف وبالتساوي. اتركي السيروم على بشرتك لمدة ساعة كاملة. بعد الانتهاء من الوقت المحدد، قومي بغسل وجهك بلطف باستخدام الماء البارد. قومي بتجفيف بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة.

مع العلم أنه يُفضل استخدام هذا السيروم يوميًا بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج واحرصي على الحفاظ على السيروم في الثلاجة للمحافظة على جودته وفعاليته.

بالنسبة لاستخدام زيت الزيتون على سرتك، يجب الانتباه إلى أنه ليس هناك دليل علمي يثبت فعالية وضع زيت الزيتون على السرة على الرغم من أن هذه العادة شائعة في بعض الثقافات، إلا أنه يجب أن يتم الحفاظ على نظافة السرة والجلد الطبيعي لتجنب أي مخاطر صحية.