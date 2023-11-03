«محدش خد باله منها قبل كده» .. خبيرة تغذية توضح مدة تخزين الدجاج الطازج والمطبوخ في الثلاجة أو الفريزر.. ياريتني عرفتها من زمان!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كارثة في ترتيب الدجاج! العديد من النساء يقمن بشراء اللحوم والدواجن مرة واحدة في الشهر لتوفير الوقت والجهد، يقومن أيضًا بتصنيف هذه الدواجن حسب الأطباق التي سيتم إعدادها خلال الشهر، وبالتالي يعتقدن أنهن أنجزن مهمة كبيرة، ولكنهن لا يدركن مدى الكارثة وأن تخزين الدجاج المطهي أو الخام في الثلاجة لفترة طويلة يؤدي إلى نمو البكتيريا ونقل الأمراض، ونلقي الضوء في هذا السياق من خلال هذه المقالة.

خبير تغذية يشرح مدى الوقت الذي يجب فيه تخزين الدجاج الطازج والمطهي في الثلاجة أو الفريزر، ماذا تتوقع؟

على الرغم من أن إعداد الدجاج ووضعه في الثلاجة قد يكون مفيدًا في كثير من الأحيان، هناك العديد من البكتيريا التي تنمو وتتكاثر بسبب الرطوبة، ولا يسبب تسخين الطعام موتها الكامل، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض، لذا لا يجب تخزين الدجاج لفترة طويلة. يجب أن لا تتجاوز فترة تخزين الدجاج الخام في الثلاجة يومين، في حين يجب أن تكون فترة تخزين الدجاج المطهي من 3 إلى 4 أيام فقط.

من الممكن الاستفادة من فكرة تخزين الدجاج مع تجنب التلف والأمراض الناجمة عن التخزين الغير صحيح وتوفير الوقت والجهد لمدة تزيد عن 8 أشهر دون أن يتعفن، أما بالنسبة للدجاج المطهي، يمكن الاحتفاظ به لمدة شهرين فقط، حيث يتم وضعه في صناديق محكمة الإغلاق أو أكياس صحية. يجب أن يكون مرقمًا حتى لا يتأثر بالأطعمة الأخرى، يجب أيضًا تقسيم الدجاج إلى وجبات يتم سحبها في كل مرة، حيث إن وضعه مرارًا وتكرارًا في الفريزر بعد الاستخدام يؤدي إلى انتهاء صلاحيته بسرعة.