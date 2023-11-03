بذور الفلفل الاخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وفي اقل من اسبوع هتخس 10 كيلو…جرب بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي شك أن الفلفل الأخضر من أكثر أنواع الخضروات الشهيرة في كل دول العالم ويتميز بلونه الأخضر الزاهي، ونجد أن شكله يكون رائع عندما يتم طهيه ويتم استخدام الفلفل الأخضر في العديد من الأطباق والمأكولات ، وهو جزء هام لا يتنوع من الخضروات الصحية التي ينصح الأطباء بتناولها ويحمل الفلفل الأخضر بين طياته الكثير من الفوائد لجسم الإنسان، ويمكن استخدامه وطهيه بأكثر من طريقة سواء كان مشوي او في السلطات أو حتى في الحساء ومن خلال هذا الموضوع سوف نذكر لكم طريقه سهله وسريعه لاستخدام بذور الفلفل الأخضر في خسارة الوزن تابعونا للتفاصيل. وصفة بذور الفلفل الأخضر لفقدان الوزن مكونات ملعقة صغيرة من بذور الكمون

ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر.

كوب من الماء طريقة التحضير الخطوه الأولى نكون فيها بالعمل على سحق بذور الكمون جيدا بالإضافة إلى بذور الفلفل حتى تصبح ناعمه تماما ويتم ذلك باستخدام الهاند بلندر أو مطحنه البهارات.

الخطوة الثانية نحضر وعاء ونضع فيه كوب من الماء ويوضع فيه البذور المطحونة وتوضع على النار، وقبل أن تصل إلى مرحلة الغليان يتم خفض النار عنها وتترك لمدة تتراوح إلى 10 دقائق على النار ومن ثم يتم رفع الإناء ويترك حتى يبرد تماما.

الخطوة الأخيرة نقوم فيها بتصفية الخليط من بقايا البذور ونحتفظ بهذا السائل، ومن ثم يتم تناوله مرتين يوميًا، مرة في الصباح وسوف يساهم في خسارة الوزن.

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