لمن يعاني من الكولسترول الزائد .. تعرف على تأثير تناول قطعة من ” الجوافة ” بشكل يومي على الجسم”!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من منا لا يحب فاكهة الجوافة قد يبدو السؤال غريبا للبعض ولكن الجوافة هي من الفواكه التي اجتمع عليها الجميع يقبل على تناولها الكبار والصغار نظرا لما لها من مذاق مميز وحلو، هذا طبعا بخلاف انها متوفره في الأسواق بسعر جيد يمكن شراؤها، ولا يجب أن ننسى بأن الجوافة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن وهي مصدر جيد للحصول على الحديد وتمد الجسم بعناصر غذائية مختلفة، وفي هذا الموضوع، سوف نذكر لكم الفوائد الصحية لفاكهة الجوافة حتى تستفيد منها إذا كنتم لا تقومون بتناولها بشكل مستمر بالطبع بعد هذا الموضوع سوف يكون هناك تغيير في تلك العادة.

فوائد الجوافة الصحية

هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الجوافة وقد تم اجراء بعض الدراسات مؤخرا والتي أثبتت أن الجوافة لها تأثير إيجابي قوي على معدلات الكوليسترول في الجسم، وأوضحت أن تناول شريحة واحدة من ثمرة الجوافة من شأنها أن تعمل على تقليل نسب الكوليسترول الضار في الجسم وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم عامة.

على جانب آخر أوضحت بعض الاختبارات أن الجوافة لها تأثير إيجابي على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، كما أنها تحتوي على معدلات مرتفعة من معدن البوتاسيوم وهذا يساهم في وبشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع أي أن الجوافة تعتبر علاج طبيعي للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بصوره مستمره، يمكنهم تناول هذه الفاكهة الصحية ولكن بشكل معتدل.