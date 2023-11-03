“هتبقي زي الحصان وهترجع لشبابك”… قم باستخدام القرنفل بهذة الطريقة للاستمتاع بشباب دائم بشكل أقوى.. 6 فوائد غير متوقعة؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن أفض الوصفات وتأتي وصفة القرنفل لمعالجة الشيب المبكر والشعر الأبيض خلال ساعة واحدة هي من أفضل الوصفات الطبيعية التي تجعل لون شعرك ثابت مدى الحياة، والتخلص من كابوس الشيب الذي تعاني منه الكثير من السيدات والرجال على حدا سواء، وفي هذا المقال سنتعرف معكم على الخطوات الصحيحة لتحضير وصفة القرنفل والقهوة وطريقة إستخدامها للحصول على نتائجها المبهرة خلال وقت قصير والاستمتاع بشباب دائم مدى الحياة.

أهم فوائد القرنفل للشعر

• يحتوي القرنفل على مركب نشط يسمى الأوجينول، والذي يساعد على تحفيز نمو الشعر خاصة عند وضعه على الجذور.

• وليس هذا فحسب بل يساعد على توفير شعر أكثر صحة وقوة من خلال تقوية جذع الشعر.

• تظهر فوائد القرنفل للشعر في تعزيز نمو الشعر، وتقليل تساقطه، وجعله ناعما ولامعا، وسهل التصفيف، وذو رائحة جميلة، بالإضافة إلى التقليل من عدوى والتهابات فروة الرأس.

خلطة القرنفل للشعر

يساعد القرنفل للشعر على تكثيف الشعر، وحماية فروة الرأس، والوقاية من قشرة الرأس، ويمكن تحضيره من خلال الخطوات الآتية:

1.ضع كوب من الماء في قدر، ثم اغليها قليلا على النار.

2.أضف ملعقتين كبيرتين من القرنفل، واترك المزيج لمدة 5 دقائق.

3.اترك الخليط حتى يبرد، ثم ضعه في زجاجة نظيفة محكمة الإغلاق.

4.قم بوضع خلطة القرنفل للشعر على شعر رطب بعد غسله بالشامبو والبلسم.

5.في الأخير ستجد نتيجة مذهلة حدا على شعرك عندما تستخدم هذه الوصفه.