«سم قاتل سيقتل عائلتك».. طبيبة هندية تحذر من تناول هذا الطعام الذي نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندرى .. خلى بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل كنت تعلم أنك تقوم بإعداد سموم بيديك في منزلك يوميًا دون علمك، وأنك وعائلتك تتناولونها دون أدنى فكرة عن عواقب هذه الأمور؟ حذر أخصائي التغذية الجميع من هذه العادة الخطيرة التي يمارسها الناس أثناء تخزين الأرز، حيث يتراكم كمية من خنافس الأرز لأسباب مجهولة، مما يدفعهم إلى التخلص من هذه الحشرات بطرق خاطئة وخطيرة، دون علمهم بأن ذلك قد يؤدي إلى وفاتهم. في هذا السياق سوف نتعرف على الطرق الخاطئة في تخزين الارز لتجنب فعلها والطرق الصحيحة في التخزين.

شرح الدكتور شيرين زكي أخصائي التغذية، هذه المسألة ومدى خطورتها، ونصح الجميع بالابتعاد عن هذه العادات السيئة عند التخلص من خنافس الأرز.

خنافس الأرز:

حياة أطفالكم في خطر بسبب أفعالكم، يحذر الطبيب من تناول هذا الطعام اليومي الذي نحضره بأنفسنا، دون علمنا بأنه يحتوي على سم قاتل. كن حذرًا!

العديد من الأشخاص يستخدمون طرقاً غير صحيحة للتخلص من خنافس الأرز، دون الالتفات إلى العواقب الجسيمة لهذه العادات. في الوقت نفسه، يستخدم الفلاحون المبيدات الزراعية على الأرز، والتي تكون مخصصة للبقوليات، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي؛ حتى بعد غليان الأرز لا يمكن القضاء على هذه المبيدات، خاصة تلك التي تحتوي على الفوسفيد الألومنيوم، وهو مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى وفاة الإنسان.