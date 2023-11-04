اوعى تاكلى تاني.. طبيبة تحذر من هذا النوع من الطعام نصنعه بكثره لاطفالنا ولا نعلم به سم دون أن نعرف اعرف هذه الاكله قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت أحد الأطباء من تناول نوع من أنواع الأطعمة المعينة حيث انه يحتوي على سم قاتل يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان بسبب العادات الخاطئة التي يستخدمها الكثير عند تخزين الاطعمة تؤدي إلى تكون السموم وإصابة الجسم بالعديد من الأمراض ومن أهم هذه الأطعمة هو الأرز فإن الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة السلامة ومتابعة الأطعمة حذرت من عادات سيئه عند تخزين الارز فتصيبه بحشرات تسبب العديد من الامراض للاشخاص ولذلك سوف نعرف التفاصيل اكثر خلال هذا المقال.

طريقه خاطئه لتخزين الأرز تؤدي إلى الوفاة

يعد الأرز من الأكلات المتواجدة في جميع المنازل وتناولها على الكبار والصغار بكثرة حيث تقوم سيدة المنزل بشراء كمية كبيرة وتخزينها الاستهلاك منها عند الحاجة ولكن عند تخزين الرز لفترات طويلة يمكن أن يصاب بالتسوس الذي يصيب العديد من الأمراض ويتسبب في الوفاة في بعض الأحيان لذلك يجب التخلص من السوس وتخزين الارز بطريقة صحيحة وعدم استخدام المبيدات الحشرية لقتل هذه الحشرة فانها تؤدي الى تفاقم المشكلة.

الطريقة الصحيحة للقضاء على تسوس البقوليات

توجد طريقة طبيعية وفعالة لإزالة الحشرات من الأرز أو الفاصوليا أو أي نوع من انواع البقوليات وهي وضع أوراق النعناع الطازجة فهي تحفظ الأرز من التسوس بالاضافة الى انها آمنة ولا تسبب اي اضرار على الصحه وتحفظ كميات كبيره من الارز لاطول فترة ممكنة.