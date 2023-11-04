دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض أحد الوجبات المفيدة والغنية بالفيتامينات حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر اللازمة لبناء الجسم ويمكن عمل البيض باكثر من طريقه، ولكن من أكثر الطرق الشهيرة هي البيض المسلوق الذي يعد وجبة رئيسية ومتكامله من البروتينات الهامة للجسم ويمكن تناوله في الصباح الباكر أو على مدار اليوم ويقدم للأطفال والكبار ولكن هناك طريقة خاطئة يمكن أن تقع فيها سيدة المنزل لعمل البيض المسلوق تشكل خطرا على حياة اضف عليها لذلك سوف نتعرف على هذه الطريقة لتجنبها.
أخطاء سلق البيض
البيض يعد وجبه اساسيه خاصه في ايام الدراسه للاطفال فهي وجبة مغذية تمنعهم عناصر لازمة لاجسامهم فيمكن عمله فيها سندوتشات للاطفال عند الذهاب الى المدرسة ولكن هناك تصرف خاطئ تفعلها على الأم عند سلق البيض وهو ألا تترك البيضه أن تأخذ مدة كافية في الغلي، حيث أن ذلك يضعف المناعة عند الطفل ويصيبه ببعض الامراض بالإضافة إلى أنه لا يأخذ القيمة الغذائية في البيض كاملة.
نصائح لسلق البيض
وزارة الصحة في تقرير لها قد أكدت أن المدة الكافية لسلق البيض هي من خمس إلى 10 دقائق، بحيث ان تكون مغطاه بالمياه تماما حتى لا تصيب الأفراد بالجراثيم عند نتيجه عدم التسوية جيدا بالإضافة إلى ان البيضه تفقد بعض العناصر الغذائية التي بها وتصبح غير صحية لذلك يجب أن نقدم البيض بالطريقة الصحيحة حتى يستفيد الاطفال والكبار منهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيالك هتموت بسبب البيض مصيبه خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بهذه الطريقة تحولها إلى سم.. اعرفيها وانقذي اولادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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