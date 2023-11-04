ازاي ضاعت حياتنا مانعرفش خطورتها وأهميتها !!.. لن تصدق ماذا يحدث عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهاتف المحمول من الأجهزة التي لا غني عنه لأي شخص حيث يتم استخدامه باستمرار، سوء من أجل العمل أو التسلية والترفيه، وبالطبع يأتي كل هاتف مزود بالخصائص المختلفة، ومن بين تلك الخصائص خاصية وضع الطيران والتي يغفل الكثير عن أهميتها وما يمكن أن تقدمه للهاتف من مزايا وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

مميزات خاصية وضع الطيران

الكثير من الأشخاص يعرف خاصية وضع الطيران على الهاتف المحمول، ولكن ليس الجميع يعرف مزاياها وهذا ما سوف نشير إليه في النقاط التالية.

أولا تساعد هذه الخاصية على توفير طاقة الهاتف وعدم تعرض البطارية للنفاذ سريعا.

كما أنه إذا قمت بوضع الهاتف على الشاحن وهو على خاصية الطيران فأنه سوف يقوم بالشحن سريعا.

يمنع أي اتصالات حيث تقوم هذه الخاصية بتعطيل بطاقات Sim مما يجعلك تأخذ وقتك من الراحة دون إزعاج.

يحمي هاتفك من عبث الأطفال أو الدخول على مواقع انترنت سيئة وذلك لأنه هذه الخاصية تعطل الدخول عبر الأنترنت.

إلغاء خاصية وضع الطيران للهاتف المحمول

عندما تغلق هاتفك تمام أو تنفذ البطارية، فأنه يأخذ وقت لكي يعمل مرة آخري وتحميل البيانات، ولكن هذا لا يحدث مع خاصية وضع الطيران التي بمجرد إلغائها يعود الهاتف للعمل سريعا كما كان، دون حاجه للانتظار لتحميل بيانات الهاتف كما يحدث في الإغلاق الكامل للهاتف.