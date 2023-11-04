“اعرفيهم يمكن تطلعي زيهم”… أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف عالمي والصدمة في مرتبة نساء مصر والسعودية!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجمال هو من ضمن ما يسعد المراة وتعطيها ثقة في نفسها، فالمرأة دائما تحب أن تسمع كلمات رقيقة وانها جميله ويوجد بعض من المجلات العالمية التي تهتم بالمرأة وجمالها بل تلك المواقع وان موقع رانكر الأمريكي الشهير والذي قام بتصنيف السوريات المركز الأول كـ أجمل نساء المنطقة العربية ومن خلال مقالنا سنتعرف على أجمل نساء الدول العربية والتصنيف العالمي لنساء مصر والسعودية .

تصنيفات العالم لأجمل النساء

وحسب تصنيف الاجمل عربيا جاءت سوريا بالمركز الأول كــ أجمل نساء في المنطقة العربية، ثم تنافست تونس والمغرب بالمراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط ، ثم فلسطين بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس، ثم جاءت الجزائر بالمركز السادس ومصر بالمركز السابع والأردن والعراق المركز الثامن ، وجاءت كل من ليبيا واليمن والسعودية والسودان والبحرين بمراكز متتالية، بينما كانت موريتانيا وقطر والكويت والامارات والصومال وعمان بالمراكز الأخيرة .التصنيف يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالشهرة التاريخية لأجمل النساء، ووفقا لتصنيف الأدبيات العربية لأجمل النساء في المنطقة العربية ، والوجوه النسائية الجميلة الأكثر انتشارا ، ثم يتم احتساب اراء الجمهور والمختصين بالمرأة والجمال بشرط عدم اختيار البلد الذي تنتمي له.

تصنيف دول الشرق الأوسط حسب جمال النساء فيهم

وجائت التصنيفات العالميه على مستوى الشرق الأوسط أن إيران ثم سوريا ثم تركيا ثم فلسطين ثم لبنان بالمراكز الخمسة الأولى.