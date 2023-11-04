دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن عملية انتقاء اسم للمولود الجديد قد أصبحت صعبة للغاية ومعقدة فالكثير من الأشخاص في العائلة يرغبون في ن يطلقوا الاسم على الطفل فلم يعد الأمر مقتصرا فقط على الوالدين ، بل إن الأهل والأصدقاء يقترحون العديد من الأسماء التي تتناسب مع جنس المولود سواء أكان ذكرا أو أنثى ، حيث أن الهدف هو أن يتم الحصول على اسم جميل المعني وفي ذات الوقت مختلف ومميزا عن بقية الأقران لذا نلحظ انتشار موجة من الأسماء غير المألوفة على السمع لكن البعض منها يحمل في معناه أشياء غير ملائمة للمجتمع الذي نعيش به وهوما سنتناوله بشئ من التوضيح كما يلي
– أسماء ممنوعة من التداول
جدير بالذكر أن هناك تحذيرات كبيرة من الدولة حول تلك الأسماء والتي كان أخرها ما جاء به قانون الأحوال المدنية من تقرير غرامة مالية على من يطلق أحد تلك الأسماء والتي بلغت نحو 200 جنيه مصري لكن هناك نية في العمل على تقرير زيادة على تلك القيمة كي تكون بمثابة رادع قوي أمام هؤلاء
– أسماء محظورة
- يتم منع تداول تلك الأسماء التي يطلق عليها مصطلح الأسماء المركبة التي كان شائعة خلال فترة ما
- لا يجوز أن يكون لدى الوالد الواحد طفلين يحملان ذات الاسم
- يمنع تداول الأسماء التي تحمل في طياته إهانة لأي من الأديان السماوية الثلاثة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلاش الأسماء دي .. غرامة مالية لمن يسمي ” المواليد الجدد ” بأحد هذه الأسماء الممنوعة .. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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