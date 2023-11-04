أوعي ترميه تاني .. زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات مدهشة .. هتكسب دهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد وجد العديد من الاشخاص أزمة كبيرة بعد الزيادة الغير مسبقة في أسعار ويت الطعام وشراء كميات كبيرة من الزيوت يوميا التي يتم استخدامها في القلي الاطعمه المختلفه مثل البطاطس والسمك والدجاج واللحوم قد تسبب أزمة كبيرة للعديد ،ولذلك فكر البعض في عملية اعادة استخدام الزيت وعدم رميه بعد الانتهاء من الطهي ، هناك استفادة من زيت القلية التي يمكن أن تتخلص منها السيدة وترميه في الحوض دون فائده وتتخلص منه فإن الزيت المستعمل يعتبر كنز ثمين موجود في البيت وهذا ما لا تعرفه جميع ربات البيوت .

فوائد زيت القلي المستعمل :

توجد العديد من الأمور التي يمكن الاستفادة منها بزيت القلي المستعمل فهو ثروة كبيرة يمكن أن تباع بأسعار غالية ولا تعرف قيمته فلن تتخلص منه بعد الآن فمن فوائده و استخداماته ما يلي:-

يتم استخدام زيت القلية المستعمل لمرات متعددة في صناعة الصابون الذي يتم استعماله في تنظيف الأواني وغيرها من الأمور الأخرى.

يتم تعبئة الزيت المستعمل في زجاجة وتباع للمصانع ثم يقومون بإعادة تدويرها مرة أخرى .

يتم استخدامه في تليين الاقفال والمفصلات لحمايتها من الصدأ .

طريقة صناعة صابون تنظيف الاواني والاطباق من زيت القلي المستعمل :

يعتبر صابون التنظيف من الاشياء الهامه والاساسيه التي تحتاج اليها جميع ربات المنازل ولا يمكن ان تستغني عنها فهو يساعدها ويسهل عملية التنظيف وإزالة الدهون من الأواني المختلفة بعد طهي الطعام وينظف الاطباق وكذلك الاكواب الزجاج والبلاستيك والالمنيوم فإنه يتم استخدام زيت القلي المستعمل في صناعة الصابون لتنظيف هذه الأواني بسهولة وبخطوات بسيطة وهي كالتالي :-