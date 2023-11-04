“سبب غريب وغير متوقع من فتيات السعوديه”.. فتيات السعودية يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفتره الاخير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح بأن النساء السعوديات يريدون الزواج من الرجال الأجانب، واوضح التقرير الى أن الرجال المصريين على رأس القائمة المفضلة للنساء السعوديات، حيث صرحت زهرة المعبي الحاصلة على الدكتوراه في الصحة النفسية والأسرية أنها تدعم بشكل كامل زواج النساء السعوديات من أصحاب الجنسيات الأخرى من الأجانب، مثل المصريين واللبنانيين، وذلك بعد صدور الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حال طلاقها من الأجنبي.

أسباب زواج السعوديات من الأجانب

صرحت الدكتورة زهرة المعبي بأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرأة السعودية تفكر في الزواج من جنسيات أخرى، حيث أن الرجل السعودي لا يعاملها مثل المعاملة التي تحظى بها عند الزواج من الأجانب، حيث أن الأجنبي سوف يكون دائماً ملبياً لكل رغباتها ويعاملها أحسن معاملة، حيث إنها المتحكمة في إقامته داخل المملكة، وبتعبير آخر قالت الدكتورة بأن المرأة السعودية (ولية نعمته)، ويتصدر المصريون رأس قائمة الرجال المفضلون، وفي المرتبة الثانية يأتي حاملي الجنسية اللبنانية، حيث يرجع ذلك إلى (حلاوة اللسان) لأن كل امرأة تحب الاهتمام وسماع كلمات الحب، وهذا ما يفتقد إليه الرجال السعوديين.

أسباب نجاح زواج نساء السعودية من الأجانب

بعد أن انتشر الزواج من الأجانب أوضحت الدكتورة زهرة المعبي أن هناك عدة شروط لنجاح هذا الزواج ومنها: