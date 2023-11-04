ازاي كل ده عايشين ومش عارفين تنضفوا الشيش صح من التراب؟؟؟… طريقة لتنظيف الشيش الخشب والتخلص من الأتربة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أن يكون المنزل نظيف فهو أمر جميل ويجعل الجميع في حالة من الفرحة لكون كل شيء في المنزل نظيف وخالي من الأتربة، وبالكبع الحفاظ على كل شيء نظيف في المنزل هو من الأمور التي تحمي جميغدع أفراد المنزل من الأمراض التي تتسببها البكيتريا والفيروسات المتراكمة في الأجهزة وكل شيء متواجد في المنزل، ولكن هناك بعض من الأشياء يكون من الصعب تنظيفها على الإطلاق، ويجب أن يكون هناك حل في ذلك، وخاصة الشيش.

طريقة لتنظيف شيش البلكونة

من الممكن أن نهتم بالشيش من الداخل ولا ننظر إلى الخارج وما يحتويه من أتربة، ولذلك فلا بد وأن يكون هناك حل مثالي للتخلص من كل هذه الأشياء.

يمكنك بسهولة أن تقومي بتنظيف الشيش بطريقة عبقرية وسهلة، بل والجميع من حولك سوف يتساءلون عن الطريقة التي جعلت الشيش يبدو وكأنه جديد.

احضري فرشاة أو أي مكنسة صغيرة وقومي بإزالة الأتربة المتواجدة على الشيش، وقومي باحضار ماء وبه خل.

بواسطة قماشة نظيفة قومي بغسل الشيش بالماء والخل، وذلك من أجل القضاء على الحشرات ومنع أي حشرة من الدخول للمنزل، فالخل من الروائح النفتذة بالنسبة للحشرات.

يمكنك ان تقومي بعد ذلك بإضاقة الصابون وغسيل الشيش بالطريقة التي توديها أو اضافة أي نوع من المنظفات على حسب الرغبة.

بعد تنظيف الشيش والتخلص من كل شيء يمكنك أن تقومي باحضار قوطة من القطن ومسح الشيش من المياه.