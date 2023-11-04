«فكرة من ذهب »…. فكرة جهنمية لتشغيل الراوتر بدون استخدام مصدر كهربائي…ابسط يا عم النت هيفضل شغال 24 ساعة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإنترنت هو تكنولوجيا ثورية قد أحدثت تغييراً جذرياً في حياة البشر وأصبح لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية يُعتبر الإنترنت شبكة عالمية متصلة تجمع بين ملايين من الأجهزة والمستخدمين حول العالم، مما يمكنهم من التفاعل ومشاركة المعلومات والموارد بشكل سهل وفعال، ببساطة، الإنترنت أصبحت جزءًا لا غنى عنه في حياة الناس، وهي تقدم فوائد كبيرة في مختلف جوانب الحياة اليومية، مما يجعلها تكنولوجيا حيوية ومؤثرة على مستوى عالمي.

طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

هناك طرق عديدة لتشغيل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر كهربائي، وإحدى أبسط هذه الطرق هي باستخدام باور بانك بسعة كافية لتزويد الراوتر بالطاقة لمدة كافية لتنفيذ هذه العملية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

للبدء، يجب عليك البحث عن منفذ USB على جهاز الراوتر بمجرد العثور على المنفذ المناسب، قم بتوصيل كابل USB بين جهاز الراوتر وباور بانك. بعد ذلك، اقم بتشغيل باور بانك سيبقى الراوتر في حالة تشغيل مستمرة طالما يكون باور بانك مشحون.

طريقة اخري

اتصل بالراوتر ببطارية السيارة باستخدام الكابل المناسب. تأكد من توصيله بشكل صحيح في منفذ الطاقة، قم بتشغيل بطارية السيارة تأكد من أن السيارة مشغلة أو أن بطاريتها في وضع التشغيل يجب أن تكون البطارية مشحونة بشكل كافٍ لتشغيل الراوتر، بعد تشغيل بطارية السيارة، قم بتشغيل الراوتر بواسطة زر الطاقة أو الواجهة المخصصة للتشغيل على الراوتر.