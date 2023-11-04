صدمة كبيرة لكل المعازيم والناس.. عروسة في المستشفى ليلة الدخلة وسط ذهول المعازيم.. العريس إتجنن خالص.. شوفو حصل إيه؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر ليلة الزفاف من أهم ليلة بالنسبة للفتيات. العروس جاهزة قبل حلول هذه الليلة بوقت طويل لتلبس وتتواجد بأجمل صورة ، لكن شيئًا غريبًا جدًا حدث لهذه العروس. منذ الصغر تحلم الفتاة بهذه الليلة وأن تصبح أجمل عروس مع صديقها. بسبب عدد من العوامل ، انتهى ذلك المساء مع هذه العروس إلى كارثة كاملة وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة كافة التفاصيل حول هذا الأمر تابعونا للمزيد من التفاصيل.

سبب دخول العروسة ليلة زفافها المستشفى

بسبب ما حدث مع العروس ، أصبحت تلك الليلة موضوع نقاش كثير بين الناس. رغم أن كل الفتيات يتطلعن إليه ، فهو بمثابة حلم لكل فتاة ، فتغيرت تلك الليلة من فرح وابتهاج إلى حزن وانهيار حيث يسعى الجميع لفهم مغزى دخول تلك العروس إلى المنزل وأشار المستشفى ، حيث ثبت من خلال السجلات الطبية، أن العروس تعرضت للضرب المبرح الذي أصابها بالدوار من شدة سوء المعاملة.

السبب الحقيقي وراء دخول العروسة المستشفى

في النهاية اعترف العريس بأنه ضرب العروس لإرضاء والدته ، حيث أمرته بذلك ، لأنه أراد أن يطيع والدته ولا يكسر كلامها ، وأن هذا الأمر ليس غريباً عليهم ، حيث أن كما نصحت الأم بهذه الوصية لأخواته في ليالي زفافهم ، كما هو الحال بالنسبة للأم. واطلعت أسرة العروس على التقارير الطبية وشاهدت أنها تعرضت للضرب القاسي والعنيف تم نقلها على الفور إلى المستشفى ولكن من المؤسف أن الحالة حرجة جدا، فالجميع مصدوم مما حدث في تلك الليلة.