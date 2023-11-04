ابعد عنها فورا لو العلامات دي اوعى تقربلها سبع علامات لو وجدتها في السيدة ابتعد عنها ولا تتزوجها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد فترة الخطوبة من الفترات التي توفر مساحة بين الشاب والفتاة للتعرف على بعضهم عن بعض معرفه اتباع بشكل مبدئي استعدادا للارتباط والزواج فيما بعد لذلك يحرص الشباب على الارتباط بفتاة بها مواصفات معينه يحلم بها وكذلك الفتاة تحدد صفات معينة يجب أن تكون في الشمس ولكن هناك سبع صفات توجد في الفتيات يجب ان تنتبه اليها حيث أن هذه الصفات يجب الابتعاد عنها فورا لأنها لا تصلح إلى الزواج أو الخطبة وقد حدد بعض العلماء والمشايخ هذه الصفات التي يجب الابتعاد عنها عند اختيار شريكة الحياة.

تصريحات مهمة للدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر

الدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر الحالة في أحد البرامج على القنوات الفضائيه عدة نصائح للشباب وهي الابتعاد عن الصفات التالية في الفتاة

الفتاه المستفزة حيث انها من الشخصيات الأنانيةا التي تحب نفسها وتتمركز محور اهتمامها حول طلباتها فقط ولا تراعي الزوجه.

النساء الحنونه وهي السيدات التي تعطي اهتمام كبير أطفالها وأهلها ومن حولها ولكن تهمل الزوجة.

النساء الأنانية والتي تعرف باسم الفتاة النرجسية التي تتركز كل اهتماماتها على شخصها فقط ولن تراعي الزوج او اهتماماته.

النساء السطحية التي تهتم بالمظهر النساء الثرثاره وهي كثيرة الكلام التي تفشي أسرار المنزل لمن حولها.

نصائح عند اختيار شريكة الحياة

يجب ان ان تكون هادية الطباع مناسبة من الناحيه العلميه والاجتماعيه للشاب تتقارب في بعض الصفات الخاصة به حيث ان فترة الخطوبة توضح كل هذه الصفات.