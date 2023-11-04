متجيش تقول ما اعرفش.. هتدفع غرامة 100 الف جنيه لو عندك الجهاز ده في البيت تتخلص منهم بسرعة والحق نفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من الأفراد بضعف في شبكة الاتصال بعدد من المنازل حيث بعد الأفراد يلجأون الى شراء اجهزة تقوية الاشارة وتحسين جودتها ولكنهم لا يدركون ان هذه الاجهزة مخالفة للمواصفات القانونية ويمنع استخدامها حيث إن وجدها عند الشخص يعرضه إلى دفع غرامة مالية تبدأ من 50 الف جنيه الى 100 ألف جنيه لأنها لا تتطابق مع المواصفات القياسية المنصوص عليها من قبل القانون فان قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 يحذر استخدام هذه الأجهزة واستيرادها بطرق غير مشروعة أدى إلى انتشارها بين عدد من المواطنين وسوف نذكر لكم التفاصيل خلال هذا المقال.

اجهزة تقوية شبكات الاتصال الربيتر

المهندس اسلام خالد خبير الاتصالات حذر من استخدام اجهزة تقوية الشبكة حيث انها لا تتناسب مع المواصفات القياسية وتؤثر بشكل سلبي على جميع الشبكات المجاورة لها وتسبب ضعف ومشكلات كثيرة في الخدمات وانخفاض جودة الشبكة لذلك تعرض المواطن إلى دفع غرامة إذا وجد هذا الجهاز عنده في المنزل.

تقوية الشبكة بأسعار مناسبة

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح جهاز لتقويه الشبكه لا يخالف القانون وباسعار مناسبة تتناسب مع الجميع بالاضافة الى انه مناسب مع المواصفات القياسية ولا يؤثر على شبكات المجاورة، لذلك لا يعرض صاحبه الى دفع غرامة أو الحبس في بعض الحالات ولا يؤثر على شبكات المجاورة فيمكن استخدامه بأمان كامل دون قلق من دفع أي غرامات أو التعرض إلى الحبس.