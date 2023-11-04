دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد العمل المكثف واستطلاعات الرئ العديدة التي تمت في الآونة الأخيرة ، وجد نسب كبيرة جدة من الاشخاص مصابون بمرض يدعي الأرق ، او بمسمي اخر اضراب النوم ، يتسبب هذا في عدم استطاعة الشخص النوم الكافي التي يحتاجه الجسم ، لقد عملت احصائيات عن عدد الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أثناء الليل لأنه لابد من أن ينام الشخص قدر من الوقت لارتياح جسده وهي حوالي ٨ ساعات بحد أقصى، وهو يتسبب في حدوث أمراض خطيره بجسم الإنسان أو الموت المفاجئ في عمر صغير من أقوي الأسباب ولقد اعلنت صحيفة بريطانية عن هذا الموضوع واوضحت خطورته علي البشر فهو قاتل صامت بالنسبة لهم .
احصائيات صحيفة بريطانية عن قلة النوم
لقد أعلنت صحيفة بريطانية عن أن الأشخاص الذين يتعرضون للموت في سن ٧٥ عام معظمهم بنسبة ٢٥٪ يموتون بسبب قلة النوم أثناء الليل وارتياح الجسم من أي تعب معرض له وأن معظم البريطانيين يعانون من قلة النوم أثناء الليل اكثر من ثلاث مرات في الاسبوع وهذا يجعل بريطانيا من أكثر الدول المعرضة الأمراض الخطيرة المزمنة.
الامراض الناتجة عن قلة النوم أثناء الليل
يوجد أمراض عديدة تصيب جسم الانسان عندما لا يأخذ قسط من النوم الكافي لارتياح جسمه من أي تعب وهذه الأمراض هي
- من الممكن أن يصيب القلب ببعض الأمراض كالسكتة القلبية.
- من أكثر الأمراض الناتجة عن قلة النوم هي أمراض الشرايين وضغط الدم.
- من الممكن أن يصاب الإنسان بالسرطان أو السكر بسبب قلة النوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “القاتل الصامت” .. اضرار كارثية يسببها قلة النوم ومدي تاثرها على حياتنا اليومية فما هي ؟؟! .. احترس من السهر!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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