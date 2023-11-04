دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طلغة الجسد من أهم اللغات التي يعتمد عليها التعامل بين الرجل والمرأة خاصة الأزواج حيث ان العلاقه تكون معقدة بينهم وهناك بعض العلامات التي يمكن أن تؤثر السيدة من الرجل وتستسلم له حيث أنها تحسن العلاقة بين الأزواج فإن لغة الجسد من أحد المؤثرات الحسية التي تزود العاطفه بينهما فيمكن أن يلجأ الرجل الى بعض الحركات بجسده تجعل السيدة تقع في غرامه ولا تستطيع الاستغناء عنه نهائيا وسوف نتعرف على ثلاث حركات اذا فعلها الرجل يؤثر قلب السيدة.
ثلاث حركات يحبها النساء في الرجال
توجد ثلاث حركات اذا فعلها الرجل فهو سوف يملك المراه ولن ترى غيره وهذه الحركات على النحو التالي:
الحركة الأولى
الاهتمام من أهم ما يلفت نظر السيدة في الرجل حيث أن المرأة تحب الرجل الذي يعطيها الاهتمام الكامل في حياته وتصبح الاختيارات الاولى لديه من خلال بعض الحركات البسيطة ولكنها تساوي الكثير عند السيدة فيمكن أن يتصل بها على مدار اليوم وإن كان مشغول فذلك يشعرها بالاهتمام نحوها.
الحركة الثانية
الشعور بالاطمئنان من المرأة تجاه الرجل ويشعرها بأنها تمتلك الدنيا وتعتمد عليه كسند في الحياة فيجب أن يشعرها بأنها يحميها ويخاف عليها ويغار عليها بشكل كبير وايضا يقوم بمغازلتها من وقت الى آخر حتى يزيد من ثقتها بنفسها.
الحركة الثالثة
القرب منها والمشاركة حيث تحب النساء من يشاركها لحظات الفرح والحزن و يخفف عنها الآلام ويهتم بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما تستخدمهاش الا في الحلال حركات تجعل المرأة تعشقك بجنون وتستسلم لك على الفور دون مقاومة وتردد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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