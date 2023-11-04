«هتخس النص بسببها» … بذور الفلفل الاخضر السحرية لفقدان الوزن هتخس اكثر من 10 كيلو في اسبوع…ياريتنا عرفنا قيمتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفلفل الأخضر هو نبات عشبي يتبع عائلة الباذنجانيات، وهو جزء لا يتجزأ من المأكولات العديدة حول العالم يتميز الفلفل الأخضر بلونه الزاهي الأخضر الزاهي الذي يضفي جاذبية خاصة على الأطباق التي يتم إضافته إليها يعتبر الفلفل الأخضر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتنا، يحتوي الفلفل الأخضر على فيتامين C بكميات كبيرة، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الأمراض كما يحتوي أيضًا على فيتامينات أخرى مثل فيتامين K وفيتامين A، والتي تلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة ودعم نمو الأنسجة.

وصفة بسيطة باستخدم بذور الفلفل الأخضر لفقدان الوزن

بذور الفلفل الأخضر تُعتبر إحدى الأطعمة التي يُزعم أنها تساعد في فقدان الوزن، ولكن يجب أن يكون لديك توازن غذائي عام ونمط حياة صحي مع ممارسة الرياضة لتحقيق أفضل النتائج.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر المطحونة

1 كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري )

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور (اختياري)

الطريقة:

سخِّن كوب الماء حتى يصل إلى نقطة الغليان، ثم اتركه جانباً ليبرد قليلاً .

أضف بذور الفلفل الأخضر المطحونة إلى الماء الساخن، واتركها تنقع لمدة 5-10 دقائق .

بعد ذلك، قم بتصفية المزيج للتخلص من بذور الفلفل الصلبة .

أضف عصير الليمون والعسل (إذا رغبت) إلى المزيج وامزج جيدًا .

يمكنك أيضًا إضافة الزنجبيل المبشور لزيادة النكهة والفوائد الصحية .

قم بتناول هذا المشروب قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة.

يجب أن تكون حذرًا عند استخدام بذور الفلفل الأخضر المطحونة، فقد تكون حارة بشكل مفرط بالنسبة لبعض الأشخاص.