وداعا لارتفاع السكر.. هذه الشجرة تزرع بشكل كبير ورخيصه تخفض السكر في الدم.. هتندم انك ما عرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشف أحد المواطنين السعوديين عن اسم شجرة تطرد البعوض من المنزل عند زراعتها في المنزل بالاضافة الى انها تستخدم لتخفيض نسبة السكر في الدم وقال المواطن إن تجربتي مع هذه الشجرة ناجحة وهي شجرة النيم واوضح انها تعد من الأشجار المفيدة وتعالج بعض الأمراض من أهمها مرض السكري حيث يمكن زراعتها في المنزل واضاف إلى أنها تصلح زراعتها في فصل الصيف وسوف نتعرف على استخدامها خلال الفقرات التالية.

شجرة النيم هي شجرة من النوع الذي يتبع فصيلة

الازدرخاتيه ويطلق عليها في الهند اسم صيدلية القرية حيث انها معروفة منذ فترات زمنية طويله وتمتاز بأن لها قدرة على تنقية التربة من الاملاح وهي من الأشجار المعمرة التي يصل عمرها الى 180 عام ويمتد الى 200 عام في بعض الأحيان ويعد عن موطنه الأصلي لها هي مناطق الغابات والأخشاب في الهند وسريلانكا ومعروفه باسم المرجوة حيث انها وجدت في شمال الهند بمنطقة تعرف كزانتيكا وتنتشر أيضا في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية مثل السودان واندونيسيا ودخلت أفريقيا من خلال الهنود في أواخر القرن 19.

فوائد شجرة النيم

كتب احد العلماء الالمانيين أن نبات النيم يزرع فيها السودان منذ عام 1921 وينتشر حول مجرى النيل الازرق والنيل الابيض وتم زراعته بما يخرج من 4000 عام فهي متواجدة في مصر في منطقه الدلتا وتنمو في المناطق الحارة ونجحت المملكة العربية السعودية في زراعتها في الرياض ومكة المكرمة في جبل الرحمة ومنطقة عرفات للاستفادة منها.