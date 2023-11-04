«معجزة محدش يتوقعها » … استشاري يكتشف عشبة صغيرة تستطيع القضاء تمامًا على الورم الخبيث…العشبة المعجزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عشبة الرجلة هي نبات عشبي يُعرف علمياً بالاسم Artemisia herba-alba وهي جزء من عائلة الأقحوان تعتبر هذه النبتة شائعة في مناطق جافة وصحراوية مثل مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط يتميز هذا النبات بخصائصه الطبية والعطرية والتي يتم استخدامها منذ العصور القديمة في الطب الشعبي والتقاليد الشعبية لمجموعة متنوعة من الأغراض، عشبة الرجلة تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية التي تمنحها فوائد صحية محتملة تعتبر العشبة غنية بالزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة، ولها خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا.

فوائد الرجلة

يقول المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية ببلاط، إن البقلة هي نبات خضري ينمو بشكل عشوائي دون الحاجة إلى زراعته وتتميز البقلة بفوائد عديدة ومتنوعة تعود بالنفع على الإنسان بشكل كبير. ومن هذه الفوائد:

منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة. طرد الديدان الحلقية من الجسم. تعزيز ليونة المعدة ومكافحة الإسهال البسيط. إيقاف التقيؤ ومكافحة الوحام. علاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم. مساعدة في علاج الصداع والحمى.

أضاف مدير الإدارة الزراعية أن دراسة أجراها أحد الكيميائيين قد أظهرت تأثير إيجابي للبقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم تبين أن تناول البقلة يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بالإضافة إلى الدهون الثلاثية.

وتعتبر البقلة مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية، وبفضل هذه الفوائد، فإن تناول البقلة لا يشكل أي تأثير جانبي وبناءً على ذلك، فإن للبقلة تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي مساعدة في تنظيم استقلاب الشحوم وأشار إلى أن البقلة تحتوي بشكل كبير على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والفيتامينات، والفلافونويدات التي تساهم في التخلص من الخلايا السامة والضارة في الجسم.

دور الرجلة في علاج السرطان

السر في فوائد البقلة في علاج السرطان يعود إلى الأبحاث التي أجريت حول تأثيرها على الخلايا السرطانية وقد تبين أن البقلة تحتوي على تركيبة فريدة تتضمن فيتامينات ومركبات كيميائية وعناصر أخرى تعمل معًا على مكافحة الخلايا السرطانية وتقليل انتشارها ونموها وهذا ما يجعل البقلة أداة فعالة في مكافحة السرطان، حيث تعتبر منافسًا قويًا للخلايا السرطانية.

تلك الاكتشافات تشير إلى أهمية البقلة كمصدر طبيعي وفعال في مساعدة في علاج السرطان والحد من تأثيره الضار على الجسم.