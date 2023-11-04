مفاجأة صادمة للجميع اجمل نساء الدول العربية وفقا لتصنيف العالمي والمرتبة الأولى هتتصدم منها اعرف ترتيب نساء مصر والسعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجمال هو من اهم الاشياء التي تسعد العديد من السيدات وتسعى اليها دائما لتعطيها ثقه بنفسها دائما ترغب السيدة ان تسمع كلمات رقيقه وجميله في الجمال حيث أنها تهتم بجمالها في الوجه والشعر والجسم لذلك جاءت احد المواقع الامريكيه الشهيره وهو موقع رانكر الامريكي الذي صنف الجنسيات من ناحية الجمال وقام بتصنيف السوريات في المركز الاول كاجمل جنسيه في المنطقه العربيه وبعد ذلك تتوالى بعض الجنسيات الاخرى التي سوف نذكرها خلال المقال التالي بالتفاصيل.

اجمل نساء الدول العربيه والتصنيف العالمي

تتنافس البلدان العربية في احتلال مراتب في التصنيف العالمي من حيث جمال النساء حيث تأتي المنافسة بين تونس والمغرب في الحصول على المركز الثاني والثالث ثم تأتي في المركز الرابع فلسطين والمركز الخامس الجزائر والمركز السادس جمهوريه مصر العربيه وفي المركز السابع العراق والمركز الثامن تأتي ليبيا واليمن والسعودية والبحرين والسودان في المراكز المتتالية كما أن بعض الدول حصلت على مراتب اخيره منها الكويت وقطر وموريتانيا والصومال والامارات وعمان.

ترتيب نساء العالم جمالا

يمكن أن نتعرف على مستوى الجمال على مستوى العالم حيث ان سوريا تأتي في المركز الـ 31 بينما تأتي تونس في المركز 36 ويأتي في المركز 39 المغرب وذلك من أصل اشتراك 160 دولة في هذا التصنيف الذي يعتمد المركز على عدة عوامل تتعلق بالشهرة التاريخية وتصنيف جمال الوجه حسب اراء الجمهور.