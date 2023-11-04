دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأمور التي تشكل أهمية وأولوية لدى النساء على اختلاف الفئة السنية التي ينتمون لها هي الجمال وكل ما يتصل به من اشياء وتفاصيل مهما كانت صغيرة وتراها بسيطة فمنذ نعومة أظافرهن تجد أن النظرة الجمالية للأشكال والألوان لديهم بشكل فطري ، لذا تجد أن معظم الفتيات لديهن عناية كبيرة وشديدة بمظهرهن الخارجي وكذلك نظافة الجسد ، حتى يكن في أبهى حلة ، لذا يبحثن عن وصفات طبيعية بعيدا عن مستحضرات التجميل التي تكلفهم الكثير من الأموال وأحيانا يكون لها عرض جانبي خطير
جدير بالذكر أن الوصفة التي نحن على وشك أن نوضحها لكم من خلال مقالنا هذا تحتوي على عنصريين من الطبيعة هما الموز وزيت الزيتون حيث أن لكل منهما فوائد متعددة فالموز مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم وزيت الزيتون لا غني عنه ويستخدم في أغراض متعددة لذا لنرى كيف يمكننا الاستفادة من ذلك المكونين العظيمين
– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والموز للشعر
- أولا نحضر حبة كبيرة من حيث الحجم من ثمرة الموز
- يتم تقطيع حبة الموز إلى قطع صغيرة ومن ثم نضيف لها قطرات من زيت الزيتون
- ثم نعمل على المزج بين المكونين بشكل جيد حتى نحصل على خليط خفيف وفي ذات الوقت متماسك
- نطبق هذا المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى نحصل على النتائج التي نرغب بها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمتزوجات فقط .. ضعي زيت الزيتون مع الموز في هذا المكان من الجسم ولن تستغني عنها أبدا !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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