“بيتضحك عليك في سعر السجاير” .. اعرف الآن السعر الحقيقي والرسمي لجميع أنواع السجائر اليوم ٤ نوفمبر ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث العديد من المواطنين بشغف عن أثر تغيير ملكية شركة الدخان الشرقية، حيث أصبحت الإمارات تمتلك نسبة 30% منها. ولقد تم مناقشة هذا الموضوع بشكل واسع في البرلمان خلال الفترة الماضية، وتمحورت النقاشات حول زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر.

تصريحات رئيس دائرة الدخان حول زيادة أسعار السجائر

إبراهيم مبابي، رئيس دائرة الدخان في الغرفة التجارية، قدم تقديرات بشأن الأسعار المتوقعة للتبغ بعد الموافقة من مجلس النواب على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر عن قانون 2016 رقم 67. وقد أكدت هذه التعديلات زيادة الضرائب على منتجات التبغ والسجائر.وفيما يتعلق بآثار هذه الزيادة في الضرائب، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توفير 8 مليارات جنيه سنويًا للميزانية العامة للدولة. وشدد على أهمية زيادة إنتاج منتجات التبغ وتعزيز هيمنة السوق لتعويض تلك الزيادة في الضرائب.

أسعار السجائر الرسمية اليوم

وفقًا لمبابي، من المتوقع أن تكون أسعار السجائر الفئة الدنيا مثل “سجائر كليوباترا” بحدود 31 جنيهًا، على الرغم من أن القانون قد حدد الحد الأقصى عند 30 جنيهًا. وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود جزئيًا إلى استخدام الشركات للجنيهات لتعديل الأسعار.

وبالنسبة للفئة المتوسطة من السجائر مثل “إل إم وأمثالها”، فإن السعر المتوقع لن يتجاوز 43 جنيهًا، بينما سترتفع أسعار الفئة العليا مثل “مارلبورو وأمثالها” من 55 إلى 60 جنيهًا، وذلك استنادًا إلى الزيادة الجديدة في قيمة الضريبة.