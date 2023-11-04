ما الذي يجب أن تفعله في حال وجدت نفسك في مواجهة مع ” ثعبان ” ؟ .. الإجابة هتبهرك !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن لدى البشر العديد من المخاوف التي يرون أنها في حقيقة الأمر تهدد أمن وسلامة وحياة الواحد منها حيث أن هناك نزعة للبقاء لدى البشر تدفعهم لاتخاذ كافة التدبيرات وهو الأمر الذي تجده واضحا خلال الفترة الحالية من تاريخ البشرية الذي مر بالكثير ليصل إلى تلك المرحلة من التحضر ، حيث أنه فيما مضى كان هناك الكثير من المخاطر الطبيعية التي تواجه الإنسان والتي تتمثل في الحيوانات المفترسة ، كما أن الزواحف السامة هي الأخرى ما زالت لحين اللحظة خطرا حقيقيا مثل الثعابين التي قد تتسبب في موت إنسان بالغ بمجرد أن تلدغها بأنيابها الممتلئة بالسم

جدير بالذكر أن هناك سؤال قد تم طرحه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الكيفية التي يجب أن تواجه بهه الثعبان حال وجدت نفسك مضطرا لذلك وهو الأمر الذي شغل الكثير حول معرفة إجابته .

في ذات السياق فقد أوضح بعض الأشخاص اللذين لديهم خبرة كافية في هذا الصدد أن الحل الأمثل هو تجاهل وجوده وعدم محاولة توجيه أي عمل عنيف غير مدروس تجاهه مشيرين أن الثعبان يرى الإنسان كائن أكبر منه في الحجم لذا فإن قرار الهجوم سيكون غير محبذ من جانبه إلا في حال تعرضه هو لهجوم من جانب الإنسان فعندما ترى الثعبان يلتف حول نفسه ويفتح فمه على اتساعه، يكون ذلك إشارة إلى أنه يعتبرك خطراً لذلك، يفضل الابتعاد ببطء لتجنب أي مواجهة خطرة.