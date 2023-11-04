«لمرضي الكوليسترول» … هل تعرف تأثير تناول الجوافة يوميا على صحة الجسم؟!…ضاع عمرنا واحنا منعرفش قيمتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجوافة هي نوع من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تنمو على شجرة الجوافة (Psidium guajava)، وهي شجرة صغيرة تتبع الفصيلة الوردية تعتبر الجوافة من الفواكه الاستوائية وتزرع في مناطق مختلفة حول العالم، خاصة في المناطق الاستوائية والمدارية يمكن أن تكون لون الجوافة متنوعًا بين الأخضر والأصفر والأحمر، حسب نضوج الفاكهة، الجوافة تعتبر مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة.

فوائد الجوافة

مصدر غني بالفيتامين C: الجوافة تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C ، والذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات .

غنية بالألياف: تحتوي الجوافة على نسب عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل الإمساك .

مصدر جيد للأملاح المعدنية: تحتوي الجوافة على البوتاسيوم والمغنيسيوم، واللذان يلعبان دورًا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب .

مضادات الأكسدة: تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والليكوبين، والتي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الأكسدة .

تحسين صحة الجلد: فيتامين C والألياف في الجوافة يمكن أن يساعدا في تحسين صحة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة .

دعم لصحة العيون: الجوافة تحتوي على مركبات تساعد في الحفاظ على صحة العيون والوقاية من بعض المشاكل البصرية.

دور الجوافة في خفض الكوليسترول

الجوافة هي فاكهة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والتي يُعتقد أنها يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. فهي :

غنية بالألياف: الجوافة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل امتصاص الكولسترول الضار في الأمعاء الألياف ترتبط بالكوليسترول وتساهم في إخراجه من الجسم عبر البراز.

محتوى منخفض من الدهون: الجوافة غالبًا ما تكون منخفضة في الدهون المشبعة، والتي يُعتبر تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يرتبط بزيادة مستويات الكوليسترول في الدم.