دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من المشروبات الساخنة التي ابتكرها الإنسان منذ زمن بعيد ويداوم على تناولها حتى يومنا هذا ولكن المشروب الأبرز الذ يتم استهلاكه في مختلف أنحاء العالم هو الشاي ، كل دولة حسب الطريقة التي تفضل تناوله بها حيث أن كوب من الشاي في منتصف النهار يمثل حالة من السعادة لدى الكثيرين من العمال والموظفين في مختلف الأعمال خاصة الشاقة والتي تحتاج لجهد بدنى كبير ، لكننا سنتحدث عن الإضافات التي يتم وضعها مع الشاي والتي عادة ما تكون حليب أو نعناع لكن هذه المرة سنأتيكم بابتكار جديد ألا وهو شاي الفول السوداني – طريقة تحضير شاي الفول السوداني قم بغلي كمية من المياه حسب عدد الأشخاص وضع القليل من الشاي في كل كوب وكمية من السكر حسب ما تريد

احرص على تقشير كمية من حبات الفول السوداني ووضعها في داخل كل كوب

من الممكن أن تضيف الحليب للمشروب ليضيف نكهة مميزة له – فوائد تناول شاي الفول السوداني يعمل على التقليل من علامات الشيخوخة التي تبدأ في الظهور مع الزمن

يساعد في التحكم بالوزن خاصة لدى أولئك اللذين يعانون من الوزن الزائد ويرغبون في التخلص منه

يقي الجسم من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل ” مرض السكري والأوبئة المرتبطة بالقلب”

يعمل على التعزيز من صحة الجلد، ويخفض من ارتفاع ضغط الدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة المعجزات في مشروب .. أضف ” الفول السوداني ” لكوب ” الشاي ” بتلك الطريقة وراقب النتائج الجبارة للصحة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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