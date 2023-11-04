“وصفة هتجنن جوزك عليكي مش هيصدق أن انتي مراته” .. وصفة سحرية للتخلص من المناطق الداكنة بالجسم وبأقل من ١٠ جنيه!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة البقع الداكنة على الجلد أمرًا شائعًا، ويمكن أن تنجم عن عوامل متعددة مثل التعرض لأشعة الشمس الزائدة، التهاب الجلد، أو التغيرات الهرمونية. تحظى وصفات العناية بالبشرة الطبيعية بشعبية كبيرة، وإحدى هذه الوصفات الفعّالة هي وصفة الموز والبن وخل التفاح. في هذا المقال، سنتناول كيفية إعداد هذه الوصفة وأهميتها لتفتيح المناطق الداكنة على الجسم.

وصفة سحرية للتخلص من البقع الداكنة بالجسم

لإعداد هذه الوصفة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

نصف موزة ناضجة.

ملعقتين صغيرتين من البن المطحون.

ملعقتين صغيرتين من خل التفاح.

ضع الموزة في وعاء واهرسها جيدًا حتى تصبح عبارة عن عصير. ثم أضف البن المطحون وخل التفاح إلى الوعاء وامزجهم جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

يُفضل تطبيق هذا الخليط على المناطق الداكنة على الجسم مثل الركب والكوعين والمناطق الحساسة. اتركي الوصفة على البشرة لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر.

بعد استخدام الوصفة، قد تلاحظين أن بشرتك قد أصبحت جافة. لذا، يُفضل استخدام مرطب طبيعي بعد العلاج للحفاظ على نعومة ورطوبة البشرة.

أهمية وصفة الموز والبن للتخلص من البقع الداكنة