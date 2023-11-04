“اوعى تقول مكنتش اعرف هتتحبس لو سميت عيالك بالاسم دا” .. قانون الاحوال الشخصية يحدد اسماء محظورة للمواليد لتجنب الغرامة ٥٠٠٠ جنيه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اختيار اسم لمولود جديد هو قرار مهم يأخذه الأهل بعناية، ويتطلب النظر في العديد من الجوانب، بدءًا من الأصول الثقافية والدينية إلى القوانين المحلية. وفيما يتعلق بقانون الأحوال المدنية في مصر، هناك بعض القواعد التي يجب الالتزام بها عند تسمية المواليد.

الاسماء التي قام القانون بحظر تسميتها للمواليد

إنّ هناك أسماء يجب تجنبها حسب هذا القانون، ومنها الأسماء المركبة والتي قد تثير مشكلات قانونية. يجب أيضًا تجنب اختيار أسماء تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أحكام الشرائع السماوية. علاوةً على ذلك، لا يسمح بإعطاء اسم واحد لمولدين من نفس الأب.

من المهم مراعاة هذه القواعد والتعليمات عند اختيار اسم لمولودك. يجب أن يتحلى الأهل بالحذر والمسؤولية لتجنب المشاكل القانونية والغرامات المالية التي يمكن تفرضها السلطات على من يخالف هذه القواعد.

الغرامات التي تفرض على من يخالف القانون

يُشير قانون الأحوال المدنية إلى وجود غرامة مالية تبلغ 200 جنيه لمن يخالف هذه التعليمات. وهناك اقتراح مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب المصري لزيادة هذه الغرامة لتصل إلى 5000 جنيه نظرًا لزيادة الأسماء غير المناسبة في المجتمع المصري. لذلك، ينبغي على الآباء الانتباه والامتناع عن تسمية أطفالهم بأسماء تتعارض مع هذه القوانين والتعليمات.