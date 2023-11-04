دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!,

لا يوجد أي شك أن زيت الطعام الطعام هو عنصر اساسي في البيت تستخدمه سيده المنزل دائما في تحضير الكثير من الأطعمة ولعل من أبرزها قلي البطاطس بالاضافه الى انه يوضع على الفول والجبن والسلطات كما انه اساسي في قال لي الدجاج والسمك ولكن مؤخرا قد انتشرت الكثير من انواع الزيوت مجهوله المصدر والتي لها العديد من الأضرار الخطيرة على صحه الإنسان، وتم اكتشاف مصدر هذه الزيوت لهذا وجب التنبيه وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا تدوير زيت الطعام المستعمل أتضح أن زيوت الطعام المستعمله تلك التي تقوم ببيعها سيده المنزل للافراد الذين يمرون في الشوارع ينادون بشراء زيت الطعام المستعمل يقومون باستخدام تلك الزيوت بطريقه خاطئه فيقومون بجمع كميات كبيره من الزيوت ويضعون عليها مواد كيميائيه تعمل على تبييض لونه تلك الزيوت واعادتها الى ما كانت عليه ومن ثم يتم تعبئتها في زجاجات نظيفه وبعدها تباع في الاسواق لهذا وجب الحذر من شراء جميع انواع زيوت الطعام مجهوله المصدر الموجوده فيه محلات

زيت الطعام المستعمل أتضح أن زيوت الطعام المستعمله تلك التي تقوم ببيعها سيده المنزل للافراد الذين يمرون في الشوارع ينادون بشراء زيت الطعام المستعمل يقومون باستخدام تلك الزيوت بطريقه خاطئه فيقومون بجمع كميات كبيره من الزيوت ويضعون عليها مواد كيميائيه تعمل على تبييض لونه تلك الزيوت واعادتها الى ما كانت عليه ومن ثم يتم تعبئتها في زجاجات نظيفه وبعدها تباع في الاسواق لهذا وجب الحذر من شراء جميع انواع زيوت الطعام مجهوله المصدر الموجوده فيه محلات السوبر ماركت تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!