دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد الكريم شانتي واحدة من ألذ الحلويات والكريمات التي يُمكن تحضيرها في المنزل بسهولة. إنها تضفي لمسة لذيذة وناعمة على مجموعة متنوعة من الحلويات والمشروبات. ستجد في هذا المقال دليلًا شاملاً يشرح بالتفصيل كيفية تحضير الكريم شانتي في راحة منزلك. سنقدم لك خطوة بخطوة الوصفات والمكونات الأساسية التي تحتاجها للحصول على كريم شانتي لذيذ ومخملي المكونات المطلوبة لعمل الكريم شانتي 2 كوب حليب سائل 1/2 كوب سكر 2 ملاعق صغيرة نشا 4 بياض بيض 1/2 كوب زبدة 1 ملعقة صغيرة فانيليا اسهل طريقة لعمل الكريم شانتي بالمنزل قم بمزج الحليب السائل مع النشا في وعاء صغير واتركه جانبًا. في وعاء كبير، اخفق بياض البيض حتى يصبح رغوياً ويتكون قمم صلبة. في وعاء آخر، قم بغلي السكر والزبدة على نار منخفضة حتى تذوب الزبدة ويصبح المزيج متجانسًا. ببطء، أضف مزيج الحليب والنشا إلى مزيج السكر والزبدة وقم بالتحريك المستمر حتى يصبح المزيج كثيفًا وناعمًا. انزع المزيج من على النار واتركه يبرد تمامًا. ببطء، أضف المزيج البارد إلى بياض البيض المخفوق وقم بالتحريك برفق حتى يمتزج المزيج جيدًا. أخيرًا، أضف ملعقة الفانيليا وامزجها مع المزيج. يمكنك استخدام الكريم شانتي الجاهز كحشو للكعك أو الحلويات أو تقديمه كمرافق للمشروبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الوصفة الجهنمية للكريم شانتي بكوباية لبن واحدة” .. أشهر وصفة لعمل الكريم شانتي في أقل من ٥ دقائق!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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