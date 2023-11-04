“العيش ببلاش في البطاقة مبروووك مبروووك” … اخبار سعيدة جديدة حول الخبز المدعم بالبطاقة التموينية ٢٠٢٣!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بشدة بالحاجة إلى تحسين جودة الخبز المدعم في البلاد. وفي هذا السياق، أصدر توجيهات صارمة لمديري المديريات بضرورة تنفيذ حملات يومية على المخابز بهدف التأكد من أن الخبز يتوافق مع المواصفات التي حددتها وزارة التموين واكد الوزير على أهمية تشكيل مجموعات لمراقبة الخبز في كل مديرية، حيث يكون هدفها الرئيسي التأكد من جودة إنتاج الخبز المدعم والمحافظة على المعايير المطلوبة. يتعين على هذه المجموعات أيضًا مراقبة وتفتيش المخابز بانتظام لضمان أن الخبز يتم توزيعه بجودة عالية للتأكيد على أهمية جودة رغيف الخبز

الخبر السعيد للمواطنين حول سعر الخبز

أشار الوزير إلى أن هذا المنتج ضروري لجميع المواطنين، وأن وزارته تسعى جاهدة لتحقيق أقصى جودة ممكنة وتوفير الدعم لجميع المستحقين.

ومن جانب آخر، أوضح وزير التموين أن الدولة تقدم دعمًا سخيًا لرغيف الخبز بمعدل 90 مليار جنيه سنويًا. هذا الدعم يتيح للمواطنين الحصول على رغيف الخبز بجودة عالية. ولضمان تحقيق هذا الهدف، قام بتهديد المخابز التي لا تلتزم بالمعايير المنصوص عليها بسحب الترخيص وإغلاقها نهائيًا في حالة تكرار الانتهاكات.

تصريح وزير التموين حول كيفية تسعير السلع التموينية

وفي سياق آخر، أشار وزير التموين إلى أن هناك نظامًا جديدًا لصرف السلع التموينية من منافذ التموين. يسمح هذا النظام بصرف السلع بالصنف، ويتم تطبيقه بالفعل في بعض المحافظات مع استمرار التوسع في تطبيقه في المحافظات الأخرى. يهدف هذا النظام إلى تحسين إدارة صرف السلع التموينية وتوفير شفافية أكبر للأفراد الذين يعتمدون على بطاقات الدعم.

أخيرًا، أوضح وزير التموين أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سيتم إجراؤه إلكترونيًا، مما يجعل الوصول إلى السلع الأساسية أكثر سهولة للمواطنين. وسيتوفر هذا النظام في منافذ البيع الخارجية بأسعار مدعمة لمواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار