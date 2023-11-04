دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لما تجربها هتندهش من النتيجة صادمة!..تعرف على فوائد “رش الملح” على باب المنزل,

فوائد مذهلة للملح في المنزل..حيث يعد الملح من اكثر وأهم المواد التي تحتاجها كل سيدات المنزل سواء في تحضير الطعام أو تتبيل السلطات وكذلك في تحضير العديد من خلطات التنظيف المختلفة لما له من استخدامات عديدة في حياتنا اليومية لا يمكن الإستغناء عنها، حيث ظهر مؤخراً أهميته في الكثير من الأمور منها استخدامه في ماء المسح لطرد الطاقة السلبية من المنزل وخلق جو من الهدوء والسكينة بين أفراد الأسرة، إلى جانب استخدامات أخرى عديدة ذات أهمية كبيرة ومفعول سحري سوف نستعرضها لكم السطور القليلة القادمة. نتائج مذهلة .. تعرف علي فوائد رش الملح في أركان المنزل

من المعروف أن الملح من المواد متعددة الاستخدامات الذي لا غنى عنه في المنزل في العديد من الوصفات والخلطات الفعالة في التنظيف وإزالة التكلسات والترسبات الجيرية المتراكمة على سيراميك الحمامات والمطبخ، إلى جانب فاعليته في التخلص من الحشرات المنزلية المزعجة عن طريق رش الملح في أركان المنزل حيث يتواجد النمل والصراصير وسوف تلاحظ النتيجة المدهشة في القضاء عليهم نهائياً.

إستخدامات مذهلة للملح في المنزل

يمكنك استخدام الملح أيضاً في تلميع الزجاج بفاعلية كبيرة عند وضع كمية من الماء الساخن مع الملح في بخاخة ونرش به الزجاج للحصول على نظافة براقة ومثالية. وايضا يستخدم الملح في تنظيف وتلميع الأواني الفضية بواسطة عمل خلطة رهيبة من الملح والخل والدقيق بدلاً من شراء منتجات التنظيف باهظة الثمن، وهذه الخلطة المنزلية البسيطة سوف تعطي لمعان وبريق للأواني كما لو كانت جديدة تماماً.