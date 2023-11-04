دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه العديد من ربات البيوت مشكلة ظهور الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل خاصةً في فصل الصيف بسبب زيادة درجات الحرارة والرطوبة العالية، لهذا تبحث دائماً عن أفضل وأسرع الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للتخلص من هذه الحشرات بدون اللجوء إلى المواد الكيماوية الضارة التي قد تلحق الأذى بالصحة العامة لأفراد الأسرة، لذلك نقدم لكم فكرة جهنمية لطرد النمل والصراصير وبق الفراش من المنزل بكل سهولة بدون تعب أو مجهود والنتيجة مذهلة في أيام معدودة.
كيفية التخلص من تواجد النمل في المنزل
توجد العديد من الطرق الطبيعية للقضاء على ظهور النمل في أركان المنزل منها التالي:
- يمكن استخدام مسحوق القرفة أو الأعواد أيضاً لمنع النمل من الظهور في المطبخ أو أركان المنزل المختلفة بسبب رائحته النفاذة التي تنفر منها النمل والصراصير.
- يعد الطباشير من المواد التي يمكن طحنها ورشها في أركان المنزل وسوف تلاحظين اختفاء النمل تدريجياً.
وصفة بيكربونات الصوديوم للقضاء على النمل والصراصير
نقدم لكم أيضاً وصفة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت عن طريق استخدام بيكربونات الصودا مع سائل غسيل الملابس بإتباع الخطوات التالية:
- نقوم بإحضار كمية مناسبة من بيكربونات الصودا إلى جانب سائل غسيل الملابس ونمزجهم معاً حتي تتشكل لدينا عجينة لينة.
- نقسم هذه العجينة إلى كرات صغيرة ونوزعها في أركان المنزل المختلفة والمطبخ والحمام.
- سوف تلاحظي قلة ظهور النمل والحشرات الأخرى نتيجة لهذه الخلطة الجبارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “فكرة جهنمية متخطرش على بال الجن الأزرق”.. تعرفي على أفضل الحيل الذكية للتخلص من النمل والصراصير وبق الفراش من المنزل نهائياً.. لما تجربيها هتتصدمي من النتيجة!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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