“وصفة خطيرة هترجعلك شبابك في ثواني معدودة”.. تعرفي على أفضل “كريم تفتيح” موجود في الصيدليات لتفتيح الأماكن الحساسة والقضاء على التجاعيد.. جربيه ومش هتستغني عنه طول عمرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات التي تفيد وتغذي البشرة من بينها البانثينول الذي يعد مركب مشتق من فيتامين B5 الذي يمتاز بفاعلية كبيرة في الترطيب والحماية من التشققات والجفاف الشديد إلى جانب علاج الالتهابات الجلدية، لهذا نقدم لكم وصفة عبقرية باستخدام كريم البانثينول الرهيب للعناية بالبشرة بخطوات بسيطة والنتيجة وهمية من أول استخدام.

أفضل طريقة لتحضير وصفة كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة

يمكنك الآن التمتع ببشرة ناصعة البياض من خلال تحضير وصفة التبييض الجبارة في المنزل بكل سهولة، فكل ما تحتاجينه هو معلقتين من كريم بانثينول، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون بالإضافة إلى ملعقة منرالنشا ومقدار من ماء الورد مع بعض قطرات من فيتامين سي، ثم إتباع الخطوات البسيطة التالية:

نحضر وعاء عميق لتحضير الوصفة عن طريق وضع كريم البانثينول مع فيتامين سي وماء الورد ونمزجهم معاً جيداً.

نضيف باقي المكونات للخليط ونستمر في التقليب حتى تتجانس تماماً ويصبح لدينا خلطة ناعمة ومتجانسة.

نوزع الخلطة على البشرة ونتركها لمدة 10 دقائق ثم نشطفها بالماء الفاتر.

نستخدم الكريم على البشرة لتفتيح ملحوظ حوالي ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة وفعالة.

أهمية استخدام وصفة البانثينول للبشرة

تتعدد فوائد استخدام كريم بانثينول لعلاج مشاكل البشرة حيث يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة وحماية البشرة من الجفاف وكذلك تهدئة الالتهابات الجلدية المختلفة، إلى جانب التفتيح السريع وتقليل علامات التمدد بالبشرة لكونه منتج طبيعي له فاعلية كبيرة في العناية بالبشرة بدون أي آثار جانبية.