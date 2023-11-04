“خبر صادم للجميع”.. تعرف على أبناء الجنسيات العربية التي تفضل الارتباط بها “الفتيات السعوديات” .. هتتصدم لما تعرف ما هي الجنسية!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد حدثت العديد من التطورات الاجتماعية في المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة من بينها زواج النساء السعوديات وإقبالهن على الزواج من الجنسيات الأخرى، والجدير بالذكر أن في السابق كان العرف السائد هو زواج السعوديات من أبناء السعودية وغير مسموح بغير ذلك، ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة الإقبال من عدد كبير من الفتيات السعوديات على الزواج من الأجانب دون السعوديين من أبرزهم الرجل المصري.

إقبال الفتيات السعوديات على الزواج من هذه الجنسيات العربية

أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى انتشار ظاهرة مستحدثة في المجتمع السعودي وهي زيادة عدد السعوديات المقبلات على الارتباط من جنسيات أخرى وعدم الارتباط بأبناء السعودية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها تعامل الرجل المصري أو غيره من الجنسيات الأخرى بمزيد من الاهتمام والتقدير والاحترام على خلاف الرجل السعودي الذي يميل إلى الجدية والصرامة تجاة المرأة السعودية، لهذا تبحث دائماً عن هذا الدعم والتقدير والاحترام الذي تحلم به في شريك الحياة عن طريق الزواج من الأجانب دون السعوديين.

مميزات الزواج من الفتيات السعوديات

يحق للمرأة السعودية تحديد اقامة الزوج الأجنبي بداخل المملكة العربية السعودية مما يبرز التطور الجذري الذي وصلت له نساء السعودية في الفترة الأخيرة ودورها الهام في المجتمع السعودي الذي يعطي لها الحق في التحكم في إقامة شريك حياتها وإدارة حياتها الشخصية بالكيفية التي تفضلها ولكن مع توفر بعض الشروط أهمها الوضع المالي والمهني المستقر للزوج الأجنبي لتوفير حياة زوجية مستقرة وآمنة للأسرة.