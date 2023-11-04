“خبر سار يساوي مليون جنية لجميع موظفي الحكومة”.. إعلان الحكومة عن “شروط المعاش المبكر” 2023 في القانون الجديد… دلوقتي تقدر تطلع معاش مبكر وانت مطمن!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم الحكومة في الفترة الأخيرة بتعديلات في عدد من القوانين الخاصة بأصحاب المعاشات من ضمنها القانون رقم 18 لعام 2022 والذي يتعلق بالتقاعد المبكر لموظفي الهيئات الحكومية، وهذا ما أشعر الموظفين بالسعادة والرضا بسبب حصولهم على العديد من المميزات التقاعدية عند الخروج على المعاش قبل السن القانوني للتقاعد، إلى جانب التعديلات التي تأتي في صالح الموظف بعد التقاعد المبكر مما دفعنا للتعرف على تلك التغيرات والمميزات الصادرة من الحكومة خلال السطور القليلة القادمة.

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر

أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية عدد من المعايير والشروط الواجب إتباعها عند إجراء المعاش المبكر والتي نوضحها في النقاط التالية:

يجب على الموظف عدم بلوغ سن الستين أو حصوله بالفعل على المعاش التقاعدي.

ضرورة التزام كافة المستحقات المالية الخاصة بنظام التقاعد المبكر بأنظمة الخدمة المدنية الجديدة.

منح مكافأة مالية لمدة خمس سنوات طبقاً إلى أساس التأمين الخاص بالموظف.

في حالة أن العلاوة الخاصة بالمعاش أقل من قيمة المعاش الشهري فيتم حينها تسوية الفروق وجمعها.

منح الترقية للموظف المتقاعد قبل السن القانوني للتقاعد متوافقة مع درجته الوظيفية.

أهمية تطبيق الخدمة المدنية

يشتمل قانون الخدمة المدنية على عدد من الأحكام الهامة التي تتعلق بالموظف يمكن ذكرها في النقاط التالية: