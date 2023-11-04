“لن تلمحيه في بيتك بعد اليوم”.. استخدمي فص واحد من الثوم للتخلص من النمل والناموس وبق الفراش نهائياً.. اتحداكي لو جربتيها لن تستغني عنها تاني!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنتشر الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل بكثرة عند قدوم فصل الصيف بسبب إرتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية في الجو مما يدفع الحشرات للهروب لداخل المنازل وذلك يعد مصدر ازعاج وقلق لجميع أفراد الأسرة، لهذا تبحث معظم ربات البيوت عن طرق سهلة وسريعة للتخلص من ظهور النمل والناموس وبق الفراش نهائياً من المنزل والحفاظ على المنزل نظيفاً وخالي من الجراثيم والميكروبات، لذلك نقدم لكم فكرة جهنمية لطرد النمل والناموس وغيرها من الحشرات الأخرى من المنزل بواسطة استخدام فص واحد من الثوم مع مسمار لكي تمتعي ببيئة صحية وآمنة على أطفالك.

استخدام فص من الثوم للقضاء على النمل والناموس نهائياً من المنزل

يمكنك القضاء على تواجد النمل في المنزل بصورة نهائية باستخدام مكون بسيط موجود في البيت وهو فص من الثوم الذي له فاعلية كبيرة في طرد الحشرات الزاحفة والطائرة من المنزل بسببب رائحته النفاذة والقوية التي ينفر منها جميع الحشرات، فكل ما عليكي هو استخدام مسمار لدق عدد من فصوص الثوم في أركان المكان أو سلق الثوم وطحنه في الماء ثم رشه في جوانب المنزل المختلفة.

أفضل الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل

تنفر معظم الحشرات مثل النمل والناموس وبق الفراش وغيرها من الروائح النفاذة التي تختنق منها ما يجعلها تهرب بعيداً عن المكان، فهناك العديد من المواد الطبيعية ذات الرائحة القوية منها التالي: