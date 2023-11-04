“معلومة جديدة لا تفوتك”.. تعرف على التصنيف العالمي لأجمل “نساء الدول العالم العربي”… تصنيف المرأة المصرية والسعودية سوف يصدمك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم معظم الفتيات والنساء بجمالها ومظهرها الجذاب دائماً لأنها تسعى لسماع كلمات الإطراء والثناء المستمر من كل من حولها مما يعطيها الاحساس بالثقة بالنفس إلى جانب رغبتها الدائمة في لفت الانتباه بأنوثتها وجاذبيتها، لهذا توجد بعض المجلات العالمية التي تهتم بعمل استفتاء سنوي حول أكثر نساء العالم جمالاً وجاذبية، وكذلك أيضاً مواقع متعددة على شبكات الإنترنت من ضمنها موقع رانكر الأمريكي الأكثر شهرة في تصنيف أجمل نساء الدول العربية ونساء العالم بأكمله.

التصنيف العالمي لأجمل نساء الدول العربية

قام موقع رانكر بتصنيف نساء الدول العربية والذي صنف المرأة السورية في المركز الأول ما بين جميع النساء العربية، وتأتي بعدها بقية نساء العالم العربي كالتالي:

تتنافس كل من المغرب وتونس على المراكز الثانية والثالثة.

تأتي فلسطين في المركز الرابع بينما لبنان في المركز الخامس.

يليها في المركز السادس المرأة الجزائرية والتي يتبعها بعد ذلك المرأة المصرية في المركز السابع.

تصنيف نساء العراق في المركز الثامن ثم يليها كل من السعودية والسودان وليبيا واليمن والبحرين في المرتبة التاسعة.

بينما في المركز الأخير دول الكويت والإمارات وموريتانيا وقطر وعمان والصومال.

تصنيف أجمل نساء العالم

عند الحديث عن التصنيف العالمي فقد تراجعت المرأة السورية لتأتي في المركز 31 بينما تونس في المركز 36 ونساء المغرب فب في المركز 39 من بين 160 دولة مشتركة في ذات الوقت، والجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد في الأساس على تصنيف الأدبيات العربية لأكثر نساء العالم العربي جمالاً وجاذبية إلى جانب أراء الجمهور وكذلك الشهرة التاريخية لهؤلاء النساء العربيات.