دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إستخدمها بهذه الطريقة وهذه الاوقات..هذه العشبة تعمل على تنظيف سموم الكلى والكبد والجسم,إستخدمها بهذه الطريقة وهذه الاوقات..هذه العشبة تعمل على تنظيف سموم الكلى والكبد والجسم

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