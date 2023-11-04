دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الكثيرون تحديات كبيرة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مما يتسبب في فقدان اتصال الإنترنت، وهذا يشكل مشكلة خاصة إذا كانوا يعتمدون بشكل رئيسي على اتصال الواي فاي، دون الاعتماد على باقات الهاتف إن الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا في حياتنا، حيث يلعب دورًا حاسمًا في الدراسة، والعمل، والتواصل مع الآخرين لهذا السبب، سنقدم لكم بعض الإرشادات البسيطة التي يمكن أن تساعدكم على تشغيل جهاز الراوتر دون الحاجة إلى التيار الكهربائي.
طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء
بالفعل، وحدة UPS (منظم الطاقة غير منقطعة) تُعتبر وسيلة مهمة لضمان استمرارية تشغيل الراوتر والإنترنت خلال انقطاع التيار الكهربائي. يمكن توضيح الخطوات التي تم ذكرها على النحو التالي:
- ابحث عن منفذ LAN في وحدة UPS: تحقق من وحدة الUPS الخاصة بك للعثور على منفذ LAN، وهو المنفذ الذي ستقوم بتوصيل كابل LAN به.
- وصل كابل LAN بالراوتر ووحدة UPS: بعد العثور على منفذ LAN في وحدة UPS، قم بتوصيل كابل LAN بين هذا المنفذ ومنفذ LAN في جهاز الراوتر الخاص بك.
- شغل وحدة UPS: بمجرد توصيل الكابلات بشكل صحيح، قم بتشغيل وحدة UPS هذا سيمكن الراوتر من البقاء قيد التشغيل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- سوف يعمل الراوتر حتى يتم شحن وحدة UPS: الآن، ستتمكن من استخدام الإنترنت عبر الراوتر حتى ينفذ شحن وحدة UPS بمعنى آخر، يمكن لوحدة UPS الحفاظ على تشغيل الراوتر حتى يتم استعادة التيار الكهربائي.
خطوات تشغيل الراوتر باستخدام الباور بانك
- وصل كابل USB بين الراوتر والباور بانك: ابحث عن منفذ USB في الباور بانك وقم بتوصيله بمنفذ USB في جهاز الراوتر.
- شغل الباور بانك: بعد توصيل الكابل USB بين الراوتر والباور بانك، قم بتشغيل الباور بانك عن طريق الضغط على الزر الذي يشغله. يجب أن تكون لديك بطارية مشحونة في الباور بانك لضمان استمرار تشغيل الراوتر.
- سوف يعمل جهاز الراوتر دون الحاجة إلى الكهرباء: بعد تشغيل الباور بانك، سيتم تزويد الراوتر بالطاقة من الباور بانك. بذلك، سيعمل الراوتر وستتمكن من استخدام الإنترنت دون الحاجة إلى التيار الكهربائي حتى تنفذ بطارية الباور بانك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «بدون كهرباء» … ابرز الطرق لتشغيل الراوتر بدون كهرباء في المنزل …والطريقة مضمونة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.