«بدون كهرباء» … ابرز الطرق لتشغيل الراوتر بدون كهرباء في المنزل …والطريقة مضمونة 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الكثيرون تحديات كبيرة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مما يتسبب في فقدان اتصال الإنترنت، وهذا يشكل مشكلة خاصة إذا كانوا يعتمدون بشكل رئيسي على اتصال الواي فاي، دون الاعتماد على باقات الهاتف إن الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا في حياتنا، حيث يلعب دورًا حاسمًا في الدراسة، والعمل، والتواصل مع الآخرين لهذا السبب، سنقدم لكم بعض الإرشادات البسيطة التي يمكن أن تساعدكم على تشغيل جهاز الراوتر دون الحاجة إلى التيار الكهربائي.

طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

بالفعل، وحدة UPS (منظم الطاقة غير منقطعة) تُعتبر وسيلة مهمة لضمان استمرارية تشغيل الراوتر والإنترنت خلال انقطاع التيار الكهربائي. يمكن توضيح الخطوات التي تم ذكرها على النحو التالي:

ابحث عن منفذ LAN في وحدة UPS: تحقق من وحدة الUPS الخاصة بك للعثور على منفذ LAN، وهو المنفذ الذي ستقوم بتوصيل كابل LAN به. وصل كابل LAN بالراوتر ووحدة UPS: بعد العثور على منفذ LAN في وحدة UPS، قم بتوصيل كابل LAN بين هذا المنفذ ومنفذ LAN في جهاز الراوتر الخاص بك. شغل وحدة UPS: بمجرد توصيل الكابلات بشكل صحيح، قم بتشغيل وحدة UPS هذا سيمكن الراوتر من البقاء قيد التشغيل أثناء انقطاع التيار الكهربائي. سوف يعمل الراوتر حتى يتم شحن وحدة UPS: الآن، ستتمكن من استخدام الإنترنت عبر الراوتر حتى ينفذ شحن وحدة UPS بمعنى آخر، يمكن لوحدة UPS الحفاظ على تشغيل الراوتر حتى يتم استعادة التيار الكهربائي.

خطوات تشغيل الراوتر باستخدام الباور بانك