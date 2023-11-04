دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم..خبر سار لمرضى السكري بالسعودية, كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. وقال المواطن:” تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض”، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض. وتابع:”أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري”، مضيفا:”الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة

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