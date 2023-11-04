«وصفة تبحث عنها جميع النساء » … ضعي البصل على القرنفل واستخدميه يوميا بهذه الطريقة والنتيجة هتبهرك …جربي بنفسك وشوفي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر يعتبر من أهم جوانب الجمال والثقة بالنفس لدى النساء ولذلك، يولي العديد من النساء اهتمامًا كبيرًا بصحة وجمال شعرهن يعكس الشعر الصحي واللامع عادة العناية الجيدة بالنفس والصحة العامة وهناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء يهتمن بوصفات العناية بالشعر بشكل خاص. طريقة عمل وصفة البصل والقرنفل للشعر المكونات: بصلة واحدة 5-6 حبات قرنفل ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ملعقة كبيرة من العسل (اختياري) الطريقة: قم بقشر البصلة وقطعها إلى قطع صغيرة .

اطحن البصل المفروم في الخلاط مع القرنفل حتى تحصل على عجينة ناعمة .

ضع العجينة في وعاء صغير وأضف زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إلى العجينة وامزجهما جيدًا. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من العسل إذا كنت ترغب .

قومي بتطبيق هذه العجينة على فروة رأسك بلطف، وتأكدي من تدليك فروة رأسك بلطف بأصابعك لضمان امتصاص العجينة في فروة الرأس .

اتركي العجينة على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل .

بعد ذلك، اغسلي شعرك بشكل جيد باستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك .

كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج فوائد وصفة البصل والقرنفل لنمو الشعر زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس: يُعتقد أن البصل يحتوي على مواد تساعد في زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز من إمداد الشعر بالمواد الغذائية والأوكسجين الضروريين لنموه .

تقوية الشعر: البصل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحسين قوته .

مكافحة التساقط: يُزعم أن استخدام البصل والقرنفل يمكن أن يساهم في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي .

تنظيف الفروة: القرنفل يُعتقد أنه يساعد في تنظيف فروة الرأس ومكافحة القشرة والالتهابات .

تحسين مرونة الشعر: بعض الأشخاص يعتقدون أن استخدام هذه الوصفة يمكن أن يساعد في تحسين مرونة الشعر ومظهره العام.

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