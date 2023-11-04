«وفر فلوس البنزين».. إجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وحجم التوفير عن البنزين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد الارتفاع في أسعار البنزين، بدأ العديد من السائقين في التفكير في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، نظرًا لسعره المنخفض مقارنة بالبنزين، وأيضًا لأنه أكثر نظافة للبيئة مقارنة بالوقود. توضح موقع نيوز مصر الخطوات المتبعة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

1. يقوم أصحاب السيارات بزيارة مركز التحويل لبدء عملية التحويل.

2. يقوم فنيون متخصصون بفحص السيارة للتأكد من ملاءمة محركها للعمل بالغاز.

3. يقوم الفنيون بتقدير وتحديد السعة المناسبة للأسطوانات التي سيتم تركيبها.

4. يتم تركيب أسطوانات الغاز وجميع الاتصالات اللازمة بإشراف فنيين.

5. تُشحن السيارة بالغاز الطبيعي، ويُجرى فحص دقيق للكشف عن أي تسريبات أو مشاكل.

6. بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، تُرجع السيارة إلى صاحبها مصحوبة بشهادة ضمان وكتيب صيانة.

فوائد تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يتضمن عدة فوائد، ومنها:

1. زيادة كفاءة المحرك يمكن أن يؤدي استخدام الغاز الطبيعي إلى زيادة كفاءة المحرك وبالتالي تحسين أداء السيارة.

2. توفير التكاليف:الغاز الطبيعي غالبًا ما يكون أرخص من البنزين، مما يوفر على المال الذي ينفقه السائقون على الوقود.

3. صديق للبيئة: يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا نظيفًا ينتج أقل انبعاثات ضارة بالبيئة مقارنة بالبنزين، مما يقلل من التلوث البيئي.

4. الحفاظ على السيارة: يمكن أن يؤدي استخدام الغاز الطبيعي إلى الحفاظ على أجزاء السيارة لفترة أطول نظرًا لنظافته وانخراطه المنخفض في الاحتكاك.

5. تقليل الضجيج والاهتزازات: يمكن أن يساهم استخدام الغاز الطبيعي في تقليل الضجيج والاهتزازات أثناء عمل المحرك، مما يجعل رحلات القيادة أكثر هدوءًا وراحة.

6. تشجيع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة: يمكن أن يشجع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل على الاعتماد المستدام على مصادر الطاقة المتجددة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.