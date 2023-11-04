«يا سعدك يا هناك» .. وزارة القوى العاملة تعلن عن صرف منحة 1000 جنيه من البريد بالبطاقة الشخصية .. شوف نفسك بسرعة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم تداول الكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول وجود منحة بريدية بقيمة 1000 جنيه لكل مواطن، مما أدى إلى انتشار شائعات واسعة. أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الأخبار مرتبطة بوجود روابط إلكترونية لمصرف البريد المصري لنقل منحة بقيمة 1000 جنيه من البريد إلى البطاقة، ولكن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا وسيتم التطرق إليها في مقال اليوم.

أعلنت وزارة القوى العاملة عن منحة قيمتها 1000 جنيه للعمال غير المنتظمين، لتحقيق الاستقرار المالي في عام 2023، يحتاج العمال غير المنتظمين إلى تحديث حالتهم الوظيفية باستخدام الرقم القومي الخاص بهم، يجب عليهم تقديم معلوماتهم الشخصية ليكونوا مؤهلين لهذه المنحة، أمر الرئيس السيسي بهذه المنحة المالية لجميع العمال في جميع أنحاء مصر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل وتوزيع المنحة قريبًا.

تهدف وزارة القوى العاملة إلى صرف منحة العمال غير المنتظمين في الأيام القادمة، وتقديم مساعدة مالية بقيمة 1000 جنيه للمستحقين، تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بدعم المواطنين في ظل الفرص الوظيفية المحدودة والظروف الصعبة للعيش في البلاد.

خدمات البريد تشمل العديد من المهام والخدمات المتعلقة بالتوصيل والتسليم، ومن بين المهام الرئيسية لمؤسسات البريد:

1. توصيل الرسائل والطرود: تشمل هذه المهمة توصيل الرسائل والطرود من مرسل إلي مستلم، سواء داخل البلاد أو دوليًا.

2. خدمات البريد السريع: تقديم خدمات سريعة لتوصيل الرسائل والطرود في وقت محدد وبطريقة أسرع من البريد التقليدي.

3. الخدمات المالية: تقديم خدمات المالية مثل التحويلات المالية وصرف الحوالات البريدية.

4. الخدمات المصرفية: توفير الحسابات البريدية وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الأخرى للعملاء.