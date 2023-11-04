«هي دي الاخبار الحلوة».. قرار عاجل لأصحاب المعاشات بشأن صرف هذه الزيادة الجديدة..يابختك لو انت منهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدولة مستمرة في تعزيز دعمها للمتقاعدين، الذين يزيد عددهم عن 11 مليون مواطن في جميع محافظات مصر، حسب أحدث الإحصائيات التي أصدرها وزارة التضامن الاجتماعي، عاش المتقاعدون زيادات مختلفة خلال هذا العام، الأحدث منها الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع منحة تكاليف المعيشة إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرتها نقابات العمال في مصر.

على سبيل المثال أعلن نقابة الهندسة في يوليو الماضي عن زيادة جديدة للمتقاعدين المسجلين في النقابة بقيمة 150 جنيه شهريًا، مما يعني أن الزيادة وصلت إلى 600 جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الحالي، وتم اتخاذ قرار فعلي بصرف هذه الزيادة خلال الاجتماع الأخير لمجلس النقابة.

من ناحية أخرى أوضحت نقابة الهندسة أن الأخبار السعيدة لجميع المتقاعدين هي أن التخصيصات المالية لصرف الزيادات للمتقاعدين جاهزة الآن وستُمنح لهم، وقد حدث ذلك خاصة بعد إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الفترة الأخيرة، الذي نص على إيقاف تنفيذ العديد من القرارات، بما في ذلك الزيادة في المعاش المذكورة أعلاه في نقابة الهندسة.

ومن ناحية أخرى من المقرر أن يتلقى المتقاعدون الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 600 جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل، وستكون هذه الزيادة ذات طابع استرجاعي، ما يعني أن المتقاعدين سيتلقون مبلغ 600 جنيه بالإضافة إلى شهري أكتوبر ونوفمبر.