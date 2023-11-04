«ياريتني عرفتها من زمان»…استخدام القرنفل بهذه الطريقة هترجعك شباب حتى لو سنك فوق ال 60!!…محدش خد باله منها قبل كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوصفة الطبيعية باستخدام القرنفل لعلاج التساقط المبكر للشعر والشعر الأبيض في غضون ساعة واحدة هي واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تجعل لون شعرك يدوم مدى الحياة وتخلصك من كابوس الشعر الرمادي الذي يعاني منه العديد من النساء والرجال على حد سواء، في هذه المقالة، سنشرح لك الخطوات الصحيحة لتحضير وصفة القرنفل والقهوة، وكيفية استخدامها للحصول على نتائج مذهلة في وقت قصير والاستمتاع بالشباب الدائم للحياة.
الخليط يجمع بين مكونات أساسية مثل زيت الخردل وزيت السمسم والقرنفل، زيت السمسم، الذي يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية والفيتامينات الضرورية للتخلص من الشعر الأبيض والحفاظ على لونه الأساسي، يعمل زيت الخردل على منع ظهور الشعر الأبيض من خلال إعطاء الشعر لونًا داكنًا، أما القرنفل، ففوائده معروفة، يمكنك أن تتخيل الفائدة الكبيرة التي يمكن أن يجلبها؟ ستحصل عليها عند استخدام 3 مكونات تلعب دورًا فعّالًا في علاج الشعر الرمادي
يمكنك تحضير هذا الخليط من خلال هذه الخطوات:
- امزج نصف كوب من زيت السمسم مع نصف كوب من زيت الخردل، وربع كوب من زيت القرنفل.
- وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون لترطيب الشعر.
- ضعي الخليط السابق على شعرك من الجذور حتى الأطراف لمدة 3 ساعات.
- اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو الخاص بك.
- ضعي هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للتخلص من الشعر الأبيض بسرعة. مزيج الماء والقرنفل.
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